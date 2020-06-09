2020-06-09T18:41:14+03:00
Общество

Тюменский следователь, устроивший вечеринку под выкрики «АУЕ! Жизнь ворам!», оспаривает свое увольнение в суде

Рафик Аглиуллин ищет справедливости и новую работу
Вадим Бегун
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Тюменский следователь, устроивший «АУЕшную» вечеринку, оспаривает свое увольнение. Фото: СК РФ по Тюменской области.Тюменский следователь, устроивший «АУЕшную» вечеринку, оспаривает свое увольнение. Фото: СК РФ по Тюменской области.
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Экс-следователь третьего отдела по расследованию особо важных дел Рафик Аглиуллин, тот самый, который зимой устроил пышную вечеринку под крики «АУЕ!» и «Жизнь ворам», пытается через суд добиться справедливости. В феврале силовику присвоили звание майора, однако после видео с банкета, которые оказались в социальных сетях, его тут же погнали с работы: страж правопорядка нарушил присягу. Теперь мужчина пытается найти себе новую работу, ну, или вернуться на старую.

Рафик Аглиуллин. Фото: СО СУ СК РФ по Тюменской области

Рафик Аглиуллин. Фото: СО СУ СК РФ по Тюменской области

Как рассказали в пресс-службе Центрального районного суда Тюмени, экс-следователь просит признать приказ о своем увольнении недействительным.

– Подан иск. В нём Аглиуллин просит обязать изменить дату и формулировку причин увольнения и обязать перевести на другую работу в связи с признанием приказа в отношении него (как госслужащего) об увольнении недействительным, – отметили в суде.

Также стало известно, что иск зарегистрировали 11 марта, на следующий день материалы дела передали судье, а еще через пять дней его приняли к производству. Судья рассматривает это дело единолично.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре следователи отметили повышение коллеги лозунгами «Жизнь ворам!» и «АУЕ!». Рафик Аглиуллин и его «соратники» улыбались и позировали на камеру, а после снискали недобрую славу в Сети из-за видео, оказавшегося в Instagram. После феерического скандала мужчина остался без работы. По иронии судьбы представитель силовых структур отмечал повышение, а теперь должен искать себе новую работу.

Позже автор видео Денис Девкин, который как раз и прокричал «АУЕ! Жизнь ворам!» рядом с силовиком, объявил себя козлом отпущения, которого из него сделали средства массовой информации. «Почему запись появилась в интернете и на каком основании – непонятно. Сейчас все меня выставляют в дурном свете и преступным авторитетом», – заявлял тогда чоповец.

Следователь СКР отметил вручение ему звания майора под возгласы «Жизнь ворам!» и «АУЕ!».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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