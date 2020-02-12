В Тюмени следователи отметили повышение коллеги лозунгами «Жизнь ворам!» и «АУЕ!»

Под возгласы «Жизнь ворам» и «АУЕ» улыбаются и позируют на камеру следователь следственного управления Следственного комитета по Тюменской области Рафик Аглиуллин и его товарищи по службе. Все они сегодня снискали недобрую славу в Сети из-за видео-селфи в Instagram, на котором компания бурно празднует «новые погоны».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/760282" frameborder="0"></iframe> Следователь СКР отметил вручение ему звания майора под возгласы «Жизнь ворам!» и «АУЕ!».

Кроме Рафика, на видео запечатлены начальник отдела по борьбе с организованной преступностью общеуголовной направленности управления уголовного розыска Управления МВД России по Тюменской области Алексей Ушатый, его заместитель Артур Рузеев и автор видео Денис Девкин, более известный под ником Денис Татарин.

Известно, что собравшееся застолье посвятили повышению по службе Рафика Аглиуллина – ему дали звание майора. 32-летний Рафик Аглиуллин – следователь СК РФ по Тюменской области. О нём даже есть публикации в тюменских СМИ, где он характеризуется как добросовестный сотрудник, трудолюбивый и упорный. С первого класса Рафик Аглиуллин занимается единоборствами, и по сей день он принимает участие в турнирах, занимает призовые места. А ещё он поклонник «Глухаря» – считает, что этот сериал максимально правдиво рассказывает о действительности, которая бытует в полиции. Может, отсюда и воровские возгласы?

Рафик Аглиуллин с детства занимается спортом. Фото: СУ СО СК РФ по Тюменской области

У Рафика есть несколько наград за работу. Фото: СУ СО СК РФ по Тюменской области

В команде спортсменов. Фото: СУ СО СК РФ по Тюменской области

Видео-селфи Денис Девкин опубликовал в сторис своего аккаунта Instagram. Ролик, вероятно, «захватил» один из подписчиков Дениса. Спустя время он облетел интернет и новостные порталы.

Корреспонденту «Комсомолки» удалось связаться с автором селфи. Правда, сначала его, кажется, пытались скрыть от внимания журналистов сослуживцы. На страницах Девкина в соцсетях «Инстаграм» и «ВКонтакте» указано, что мужчина предоставляет услуги охраны. Он также ведёт группу частного охранного предприятия «Туман» в «ВК», указан там директором.

По указанному телефону ЧОП ответила девушка. Сначала спросила, кто спрашивает Дениса, затем уточнила, откуда взяли номер телефона, а потом заявила, что такого человека не знает. Даже не понимает, как так вышло, что в группе ЧОП «Туман» Денис записан как руководитель.

Денис Девкин (посередине). Фото: ЧОП "Туман"

Сам Девкин от прессы не скрывался. «Комсомолке» он сообщил, что видео у него изъяли. Прокомментировал случившееся так:

«Добрый день! Был выпивший. Увидел малознакомых сотрудников: хотел поздравить, потом сказал в шутку «АУЕ, жизнь ворам!». Имел в виду: парни – молодцы, чистый город стал без бандитов. Я и сказал в шутку: «АУЕ, жизнь ворам». Сотрудники сделали замечание и выгнали! Был выпивший, нёс шутки неуместно! Извиняюсь перед сотрудниками полиции!» – написал он.

В пресс-службе Следственного комитета РФ по Тюменской области сообщили, что сейчас по факту появления видео в Сети и по размещённой в СМИ информации проводится служебная проверка.