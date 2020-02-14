2020-02-14T15:27:23+03:00
Общество

«Пострадали невиновные»: чоповец, прокричавший «АУЕ!» и «Жизнь ворам!», встал на защиту уволенного следователя

А ещё Денис Девкин возмутился, что во всей этой истории он сам стал козлом отпущения [видео]
Ирина Ромашкина
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Чоповец, прокричавший «АУЕ!» и «Жизнь ворам!», встал на защиту уволенного следака. Фото: коллаж с личных страниц героев публикацииЧоповец, прокричавший «АУЕ!» и «Жизнь ворам!», встал на защиту уволенного следака. Фото: коллаж с личных страниц героев публикации
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Инцидент со скандальным роликом с застолья следователя следкома Рафика Аглиуллина и его товарищей по службе обрастает всё большими подробностями. По словам автора видео Дениса Девкина, который прокричал «АУЕ! Жизнь ворам!» рядом с силовиком, средства массовой информации сделали его козлом отпущения.

Следователь СКР отметил вручение ему звания майора под возгласы «Жизнь ворам!» и «АУЕ!».

Понять и простить

Накануне соцсети облетел ролик, в котором Девкин объясняет, что всё-таки произошло. В обращении он признался, что близко не знаком с сотрудниками правоохранительных органов, а видео записал для одного из федеральных телеканалов.

– Почему запись появилась в интернете и на каком основании – непонятно. Сейчас все меня выставляют в дурном свете и преступным авторитетом, – задаёт вопрос журналисту «КП» – Тюмень» Денис Девкин.

Денис Девкин: Это была шутка.

В своём Instagram утром 14 февраля Денис Девкин опубликовал пост, в котором также сетует на сложившуюся ситуацию.

– СМИ меня преподносит, что я ранее судимый, что, типа, я – авторитетный преступник. Никто не говорит, что моя судимость была погашена и я юридически считаюсь несудимый, – жалуется Девкин. – Пересекались в спортзале с Рафом и Артуром, увидел знакомые лица, хотел сделать фото. Из-за этого позировали, показывали бицепсы. Слегка выпивший был, перепутал, сделал видео крикнул в шутку «АУЕ. Жизнь ворам». На заднем фоне Артур с Рафиком разговаривали о своём, и уверен, что они не услышали, что я сказал. Им просто показалось не внятные восклицания «Аууу». Продолжение вообще, уверен, не слышали, кроме моего друга, который сделал мне замечание за неуместную шутку и попросил покинуть заведение. Мы ушли. Остальных сотрудников вообще не знал по имени, случайно услышал кто и где работает! Пострадал сотрудник из-за раздутой ложной информации. Тут и так все понятно, что Тюмень, как бедный театр. Денис – во всех главных ролях!

В это же время в своём сторис Девкин публикует снимок, на котором из иллюминатора видно крыло самолёта и взлётную полосу. На вопрос корреспондента «КП» – Тюмень» о намерении покинуть город, Денис Девкин ответил:

– «Инстаграм» – искажённая картинка. Ещё раз доказывает, что люди владеют ложной информацией. Это иллюзия жизни. Я никуда не улетаю, я дома. Просто фото крыла нравится, – признался Татарин.

Денис Девкин опубликовал фото самолёта "просто так". Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Денис Девкин опубликовал фото самолёта "просто так".Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Во Всемирной паутине

Со страниц интернета драма вторглась в жизнь сотрудников следкома и полиции. Известна только судьба главного героя – Рафика Аглиуллина. За воровские выкрики случайного знакомого, а то и незнакомого вовсе, следком своего сотрудника уволил. Официальный ответ: за нарушение присяги сотрудника Следственного комитета.

Уволенный из следственных органов Рафик Аглиуллин. Фото: СО СУ СК РФ по Тюменской области

Уволенный из следственных органов Рафик Аглиуллин. Фото: СО СУ СК РФ по Тюменской области

В СМИ также появилась информация о том, что представителям правоохранительных органов объявлены строгие выговоры и замечания. Якобы начальник оперативников региональной полиции Алексей Ушатый понижен в должности, а его заместитель Артур Рузеев уволился. В пресс-службе ведомств официального ответа не дают: утверждают, что не знают ничего мерах, которые предприняты в отношении этих сотрудников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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