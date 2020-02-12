2020-02-12T18:54:18+03:00
Общество

Тюменского следователя, который отметил повышение криками «АУЕ!» и «Жизнь ворам!», уволили с работы

Рафик Аглиуллин потерял место за нарушение Присяги сотрудника Следственного комитета
Алексей КОСЕНЧУК
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Рафик, которого уволили. Фото: СК РФ по Тюменской областиРафик, которого уволили. Фото: СК РФ по Тюменской области
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После феерического скандала, связанного с публикацией в СМИ и соцсетях видеозаписи с лозунгами «АУЕ» и «Жизнь ворам!» тюменский следователь Рафик Аглиуллин остался без работы. Информацию об увольнении сотрудника подтвердили в пресс-службе СО СУ СК РФ по Тюменской области. По иронии судьбы, представитель силовых структур отметил повышение и вот, спустя пару дней, ему придётся искать новое место для заработка.

- Следователь Аглиуллин уволен из органов Следственного комитета Российской Федерации по дискредитирующим основаниям, а именно за нарушение Присяги сотрудника Следственного комитета, - отметили в пресс-службе ведомства.

Следователь СКР отметил вручение ему звания майора под возгласы «Жизнь ворам!» и «АУЕ!».

Кроме того, по поручению руководителя регионального следкома организована служебная проверка по опубликованному в СМИ видеоролику. Следственное управление даст объективную и принципиальную оценку поведению сотрудников и примет жёсткие меры реагирования.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что застолье посвятили повышению по службе 32-летнего Рафика Аглиуллина, которому дали звание майора. Следователь СК РФ по Тюменской области всегда был на хорошем счету: он характеризуется как добросовестный, трудолюбивый и упорный сотрудник.

В разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды – Тюмень» автор видео, сотрудник ЧОПа Денис Девкин рассказал, что именно он выкрикивал «АУЕ» и «Жизнь ворам!». В шутку и будучи выпившим. Мужчина поведал, что ему захотелось поздравить малознакомых коллег по «цеху» и сказать, что «парни – молодцы». За это сотрудники полиции и следователи выгнали его из зала, а видео изъяли.

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Под возгласы «Жизнь ворам» и «АУЕ» улыбаются и позируют на камеру следователь следственного управления Следственного комитета по Тюменской области Рафик Аглиуллин и его товарищи по службе. Все они сегодня снискали недобрую славу в Сети из-за видео-селфи в Instagram, на котором компания бурно празднует «новые погоны» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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