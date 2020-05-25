2020-05-25T20:32:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 26 мая 2020 года: количество больных приближается к 1 500

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 26 мая 2020 года
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюменской области количество больных коронавирусом приближается к 1 500. Фото - pixabay.com.В Тюменской области количество больных коронавирусом приближается к 1 500. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 26 мая 2020 года. количество больных приближается к 1 500.

В Тюмени с 1 июня аэропорт Рощино возвращается к прежнему режиму работы. Теперь его двери будут открыты круглосуточно.

Это связано с возобновлением регулярного авиасообщения по России, которое ранее отменили из-за риска распространения коронавируса. В продаже уже есть билеты на рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Симферополь и Анапу.

В Тюменской области действует первичная вакцинация детей. Новорожденных прививают в роддоме от туберкулеза и гепатита B, детям постарше для этого нужно посетить участкового педиатра по предварительной записи.

В настоящее время можно сделать только первичную прививку, речь о повторной пока не идет. Вакцинация прежде всего направлена на защиту от кори, полиомиелита, гепатита, коклюша.

Количество заболевших новой инфекцией увеличилось на 37 и составило 1148 человек. По информации оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса, шесть человек выздоровели (за весь период – 649), 792 получают лечение, 9 пациентов на ИВЛ (из общего числа болеющих), среди заболевших нет детей, 151 человек в обсерваторе (из них 1 ребенок), 3 200 остаются под медицинским наблюдением, 2 856 находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в регионе скончались 7 пациентов с COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 8946 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 43,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 92 летальных исхода, полностью выздоровели 5499 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 353 427 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3633 летальных исхода, выздоровели 118 798 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Как интернет-магазину организовать доставку
Мошенники срезали трубы в квартирах тюменских пенсионеров, требуя деньги
Тюменских детей вакцинируют по предварительной записи
«Жить здесь нельзя!»: в Тюмени досрочно расселили аварийный дом, где обрушилась печь
Сколько заработал тюменский прокурор и его замы за год?
В Тюмени на рябине и яблонях нашли опасных вредителей
ВТБ выдал льготные кредиты на зарплату на 18 млрд рублей
В Тюменской области сотрудники лесного комплекса посадили «Сад памяти»
Аэропорт Тюмени возобновляет круглосуточную работу
В Тюмени обсудят вопросы взаимопонимания на карантине
В Тюмени два ребенка выпали из окон
Врачи помогли тюменке с астмой, которая чуть не задохнулась
Тюменские школьники раскроют свои таланты на Всероссийском конкурсе
Для тюменских семей продолжают организовывать досуг