Коронавирус в Тюмени, последние новости на 26 мая 2020 года: количество больных приближается к 1 500

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 26 мая 2020 года. количество больных приближается к 1 500.

В Тюмени с 1 июня аэропорт Рощино возвращается к прежнему режиму работы. Теперь его двери будут открыты круглосуточно.

Это связано с возобновлением регулярного авиасообщения по России, которое ранее отменили из-за риска распространения коронавируса. В продаже уже есть билеты на рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Симферополь и Анапу.

В Тюменской области действует первичная вакцинация детей. Новорожденных прививают в роддоме от туберкулеза и гепатита B, детям постарше для этого нужно посетить участкового педиатра по предварительной записи.

В настоящее время можно сделать только первичную прививку, речь о повторной пока не идет. Вакцинация прежде всего направлена на защиту от кори, полиомиелита, гепатита, коклюша.

Количество заболевших новой инфекцией увеличилось на 37 и составило 1148 человек. По информации оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса, шесть человек выздоровели (за весь период – 649), 792 получают лечение, 9 пациентов на ИВЛ (из общего числа болеющих), среди заболевших нет детей, 151 человек в обсерваторе (из них 1 ребенок), 3 200 остаются под медицинским наблюдением, 2 856 находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в регионе скончались 7 пациентов с COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 8946 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 43,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 92 летальных исхода, полностью выздоровели 5499 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 353 427 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3633 летальных исхода, выздоровели 118 798 человек.