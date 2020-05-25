Тюменских детей вакцинируют по предварительной записи

25 Май 2020 2020-05-25T15:41:40+03:00

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В Тюменской области действует первичная вакцинация детей. Новорожденных прививают в роддоме от туберкулеза и гепатита B, детям постарше для этого нужно посетить участкового педиатра по предварительной записи.

– В настоящее время можно сделать только первичную прививку, речь о повторной пока не идет. Вакцинация прежде всего направлена на защиту от кори, полиомиелита, гепатита, коклюша. Кроме того, дополнительно проводится вакцинация от клещевого энцефалита как для детей, так и для взрослых, – рассказала главный специалист отдела детства регионального департамента здравоохранения Надежда Казакевич.

Чтобы сделать прививку ребенку, нужно посмотреть, запланирована ли первичная вакцинация, связаться с участковым педиатром, а после записаться на прием.

ИСТОЧНИК KP.RU