2020-05-25T10:54:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 25 мая 2020 года увеличилось на 37 человек

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 25 мая 2020 года
Вадим Бегун
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Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 25 мая 2020 года увеличилось на 37 человек. Фото - pixabay.com.Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 25 мая 2020 года увеличилось на 37 человек. Фото - pixabay.com.
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Мы собрали последние новости о количестве заболевших COVID-19 в Тюмени на 25 мая 2020 года. Количество заболевших новой инфекцией увеличилось на 37 и составило 1148 человека.

По информации Оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса, шесть человек выздоровели (за весь период – 649), 792 получают лечение, 9 пациентов на ИВЛ (из общего числа болеющих), среди заболевших нет детей, 151 человек в обсерваторе (из них 1 ребенок), 3 200 остаются под медицинским наблюдением, 2 856 находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в регионе скончались 7 пациентов с COVID-19. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки в России выявлено 8946 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 43,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 92 летальных исхода, полностью выздоровели 5499 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 353 427 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3633 летальных исхода, выздоровели 118 798 человек.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что губернатор Тюменской области Александр Моор внес изменения в постановление о введении режима повышенной готовности. В соответствии с документом, учреждениям среднего профессионального образования можно провести итоговую аттестацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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