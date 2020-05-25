25 Май 2020 2020-05-25T10:54:19+03:00

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 25 мая 2020 года увеличилось на 37 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 25 мая 2020 года

Изменить размер текста: A A

Мы собрали последние новости о количестве заболевших COVID-19 в Тюмени на 25 мая 2020 года. Количество заболевших новой инфекцией увеличилось на 37 и составило 1148 человека.

По информации Оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса, шесть человек выздоровели (за весь период – 649), 792 получают лечение, 9 пациентов на ИВЛ (из общего числа болеющих), среди заболевших нет детей, 151 человек в обсерваторе (из них 1 ребенок), 3 200 остаются под медицинским наблюдением, 2 856 находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в регионе скончались 7 пациентов с COVID-19. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки в России выявлено 8946 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 43,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 92 летальных исхода, полностью выздоровели 5499 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 353 427 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3633 летальных исхода, выздоровели 118 798 человек.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что губернатор Тюменской области Александр Моор внес изменения в постановление о введении режима повышенной готовности. В соответствии с документом, учреждениям среднего профессионального образования можно провести итоговую аттестацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Тюменской области разрешили открывать дежурные группы в частных детсадах

Также ослаблены требования к парикмахерским (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU