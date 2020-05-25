Аэропорт Тюмени возобновляет круглосуточную работу
В Тюмени с 1 июня аэропорт Рощино возвращается к прежнему режиму работы. Теперь его двери будут открыты круглосуточно.
– Это связано с возобновлением регулярного авиасообщения по России, которое ранее отменили из-за риска распространения коронавируса. В продаже уже есть билеты на рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Симферополь и Анапу, – сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в воздушной гавани максимально усилили меры профилактики. Специалисты проводят дополнительные уборки в течение дня с применением дезинфицирующих средств. Кроме того, в помещениях аэропорта есть установки для обеззараживания воздуха «Дезао-Кронт».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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