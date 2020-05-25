2020-05-25T13:22:45+03:00
Общество

Аэропорт Тюмени возобновляет круглосуточную работу

Двери воздушной гавани распахнут 1 июня
Вадим Бегун
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Аэропорт Тюмени возобновляет круглосуточную работу. Фото - "Аэропорт Рощино Official Group of Rosсhino".Аэропорт Тюмени возобновляет круглосуточную работу. Фото - "Аэропорт Рощино Official Group of Rosсhino".
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В Тюмени с 1 июня аэропорт Рощино возвращается к прежнему режиму работы. Теперь его двери будут открыты круглосуточно.

– Это связано с возобновлением регулярного авиасообщения по России, которое ранее отменили из-за риска распространения коронавируса. В продаже уже есть билеты на рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Симферополь и Анапу, – сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в воздушной гавани максимально усилили меры профилактики. Специалисты проводят дополнительные уборки в течение дня с применением дезинфицирующих средств. Кроме того, в помещениях аэропорта есть установки для обеззараживания воздуха «Дезао-Кронт».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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