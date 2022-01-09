Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 9 января 2022 года: почти 950 тысяч жителей завершили курс вакцинации

Последние новости о коронавирусе в Тюмени Фото: Олег ЗОЛОТО

В Тюменской области продолжается пандемия коронавируса. С каждым днем в регионе фиксируют очередное количество заболевших и скончавшихся жителей. Так, за последние сутки от COVID-19 умерли 13 человек. Чтобы избежать серьезных осложнений, власти призывают жителей активно вакцинироваться, сделать прививку можно в любом из пунктов. Кроме того, тюменцам следует носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Фото: Яндекс статистика

За прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 171 человека, с начала периода количество заразившихся составляет 91 648 жителей. На данный момент 22 пациента находятся на аппаратах ИВЛ, а 25 262 - под медицинским наблюдением. Вакцинированы против коронавируса 1 001 975 жителей, полный курс прошли 949 419 тюменцев.

Фото: Яндекс статистика

Что касается выздоровевших, то за сутки от болезни излечились 57 человек, с начала пандемии - 82 767.

За последние сутки в России выявлено 16 568 человек с COVID-19 в 84 регионах, из них 1 955 (11,8%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 10 634 603 случая в 85 регионах. Излечились от коронавируса 20 449 человек, с начала пандемии - 9 666 161. За сутки зафиксировано 796 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 315 400 человек.