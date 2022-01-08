Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 8 января 2022 года: заболел 171 человек

Последние новости о коронавирусе в Тюмени Фото: Вера Зенина

В Тюменской области продолжается пандемия коронавируса. Согласно данным местного оперштаба, за минувшие сутки зафиксирован 171 случай заболевания, 17 из которых приходятся на детей. Всего с начала пандемии заразились 91 648 человек.

На данный момент 22 пациента находятся на ИВЛ (из общего числа заболевших), а 25 262 тюменца остаются под медицинским наблюдением.

Однако есть и хорошие новости, за сутки от болезни излечились 57 человек, за весь период – 82 767.

Вакцинированы против коронавируса 1 001 975 жителей, полный курс прошли 949 419 тюменцев.

За последние сутки в России выявлено 16 568 человек с COVID-19 в 84 регионах, из них 1 955 (11,8%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 10 634 603 случая в 85 регионах. Излечились от коронавируса 20 449 человек, с начала пандемии - 9 666 161. За сутки зафиксировано 796 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 315 400 человек.