Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 8 января 2022 года: скончались 13 человек

Последние новости о коронавирусе в Тюмени Фото: Вера Зенина

В Тюменской области продолжается пандемия коронавируса. По сообщению местного оперштаба, на сегодняшний день количество умерших от COVID-19 увеличилось на 13 человек. Всего с начала пандемии скончались 3 495 жителей.

Также напоминаем, что в регионе зарегистрирован 171 новый случай заболевания. На данный момент 22 пациента находятся на ИВЛ, а 25 262 – под медицинским наблюдением.

За последние сутки в России выявлено 16 568 человек с COVID-19 в 84 регионах, из них 1 955 (11,8%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 10 634 603 случая в 85 регионах. Излечились от коронавируса 20 449 человек, с начала пандемии - 9 666 161. За сутки зафиксировано 796 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 315 400 человек.