Ночная гроза в Тюмени 4 июля: сверкающие молнии, ураган и поваленные деревья

Гроза в Тюмени ночью 4 июля Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

Долгожданная гроза обрушилась этой ночью на Тюмень. Ветер был настолько сильный, что перебудил свистом уже спящих горожан, которые тут же побежали закрывать окна. Стихия разыгралась не на шутку: раскаты грома, молнии и дождь изрядно перепугали тюменцев. Но есть и такие, кто не отлипал глазами от своих окон и даже успел запечатлеть природную красоту.

Источник: https://www.instagram.com/oldest_cube/

– Когда бежал домой, правда, было местами капец жутко и молнии ослепляли, отражаясь от земли. Чисто поэтому пару раз чуть не упал на бегу: ослепляет наглухо. Давно такой красоты не видел, – поделился в одном из местных пабликов тюменец Степан Шолпан.

– Жесть. Всё сверкает, трещит. Такое чувство, что стеклопакеты вылетят. Очень страшно! – вторит ему Екатерина Фадеева.

Такой красоты тюменцы давно не видели Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

– Ох, красота какая за окном, мооооощь! Мой любимый спектакль, – восхищается Евгения Мади.

Молнии в Тюмени ночью 5 июля Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

Большого урона ветер, к счастью, не нанес. Но в некоторых районах очевидцы сфотографировали поломанные ветви деревьев.

Утром очевидцы обнаружили поломанные ветви Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

В разных районах города наблюдают за тем, что натворила буря Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что из-за тридцатиградусной жары городские пляжи оказались переполнены отдыхающими. К сожалению (а может, и к счастью), уже завтра, 5 июля, придет небольшое похолодание, которое продержится до середины недели. А сегодня к вечеру вновь ожидаются дожди, так что вторая серия апокалипсиса не за горами.