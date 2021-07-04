Прогноз погоды в Тюмени на 4 июля 2021 года: возможны кратковременные дожди

Днем возможен град Фото: Мария Толстихина

Сегодня, 4 июля, в Тюмени ожидается сильная жара и переменная облачность. Кратковременные дожди, местами сильные, грозы, днём даже возможен град, ветер от северо-восточного до юго-западного 6-11 м/с, в отдельных районах порывы достигнут 18-23 м/с. Температура ночью +17,+22, днём +27,+32, местами планка термометра подскочет до +32,+37 градусов.

В этот день отмечается народный праздник - Ульянов день, Терентий. Православная церковь вспоминает мученика Иулиана Тарсянина. В народе принято вспоминать легенду о двух возлюбленных, которые долго не могли встретиться. Ульян ждал свою даму сердца на лугу, а она его — на берегу реки. Как только юноша подбирался ближе к ней, девушка убегала на луг по другой тропинке, так продолжалось до бесконечности.