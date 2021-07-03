В Тюмени из-за тридцатиградусной жары городские пляжи оказались переполнены отдыхающими

Жара в Тюмени 2021: пляжи Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Предпоследний жаркий день перед резким похолоданием (а оно грядет уже с понедельника) тюменцы решили провести на городских пляжах. Местные базы отдыха оказались переполнены желающими поваляться на горячем песочке и окунуться в прохладную воду, но вместили всех. Конечно, с учетом всех санитарно-эпидемиологических требований.

Смотрите, как это было:

Желающих окунуться в водичку было очень (!) много Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Вид с озера Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Некоторые плавали на матрасах Фото: Алексей КОСЕНЧУК

А некоторым помогал не утонуть спасательный круг-уточка Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Напомним, почти сорокаградусная жара простояла в Тюмени почти целую неделю, из-за этого даже объявили штормовое предупреждение. Обещали, правда, сильную грозу, ливень и град, однако ночной дождь не смог «смыть» духоту. После непродолжительного похолодания, в следующие выходные тоже ожидается жара: воздух прогреется до +28… +30 градусов.