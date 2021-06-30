В Тюменской области из-за сорокаградусной жары объявлено штормовое предупреждение Фото: Татьяна Коркина

Штормовое предупреждение из-за сильнейшей жары объявлено на юге Тюменской области. По данным Единого центра оперативного реагирования города Тюмени, с 30 июня по 4 июля 2021 в регионе температура воздуха днем будет достигать +36 градусов и выше.

Тюменцев просят быть осторожнее и меньше находиться на опасном солнце.

Напомним, на этой неделе в Тюменской области ожидается аномальная жара. Столбики термометра сегодня, 30 июня, поднимутся до +36 градусов.