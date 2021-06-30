Погода в Тюмени 30 июня 2021: воздух прогреется до +36 градусов, а то и до +40 Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 30 июня 2021, ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ветер юго-западный, западный 6-11 м/с, порывы ночью при грозе 16 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19… C, днём +31…+36 С.

Погода в Тюмени на 30 июня 2021 в инфографике Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 30 июня – День памяти трех братьев – Мануила, Савела и Исмаила, которые происходили из семьи знатного перси-язычника, а их мать была христианкой. В этот день крестьяне разводили на берегах рек и озер костры и варили яйца. Они считали, что чем больше их сваришь, тем лучше будут нестись куры. Из яиц готовили омлеты и другие «яичные» блюда.

Что касается примет, то яркая зарница предвещала хороший урожай, а вечерняя радуга – хорогую погоду. А вот если закат будет багровый, того и жди сильный ветер и плохую погоду.