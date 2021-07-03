В Тюмень грядет похолодание

На следующей неделе синоптики обещают заветную прохладу Фото: Мария Толстихина

Аномальная жара в Тюмени вот уже долгое время не сдает позиции. Однако на следующей неделе синоптики обещают заветную прохладу. Уже завтра, 4 июля, днем ожидается +23 градуса. Вместо привычных 30. В понедельник температура воздуха достигнет +18, во вторник будет +22, а в среду +24.

Всё это время будет наблюдаться переменная облачность, местами дожди, а также сильные ветра и грозы. По данным Тюменского гидрометцентра, неблагоприятные метеорологические явления начнутся уже сегодня, а именно – сильный ветер. Тюменцам советуют быть осторожнее.