«Кошмар какой!». В Тюмени горят поля, перекрыта дорога

В Тюмени горят поля, перекрыта дорога. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

В Тюмени в районе объездной дороги в сторону Велижанского тракта горит сухая трава. Местные жители, которые стали выкладывать фотографии с места событий в социальные сети, заметили дымок еще в 11 часов утра, пожарные борются со стихией до сих пор. Дым пожаров виден за много километров.

Пока не известно, площадь какого размера охвачена огнем. На месте происшествия работают более 33 спасателей и девять единиц техники.

Отметим, что в целях безопасности дорожного движения некоторые участки дороги перекрыты. По словам очевидцев, перекрыта кольцевая от одной до другой развязки в обе стороны. Кроме того, закрыт подъем в сторону Лесобазы.

«На дачи перекрыта дорога за мостом с Щербакова, горит сразу за объездной в сторону Липового»; «На Велижанском тракте там всё колом стоит, перед нами перекрыли прямо проезд, можно уйти на объездную только налево»; «В сторону поселка Березняки пускают, под мост и на него. Но Щербакова стоит, до моста доехать надо»; «Люди, мы только что там были, подошли узнали у гаишников, сказали – прямо не пускают, только на разворот или в Казарово», – помогают в социальных сетях друг другу местные жители.

Напомним, что в Тюменской области с 19 апреля, введен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Моор. Таким образом, местным жителям запретили ходить в лес. Исключение касается только охотников и тех, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесах. Нельзя разводить костры, сжигать ТБО, траву и мусор на территориях садоводческих и огороднических товариществ.

По информации оперативного штаба Тюменской области, запрещается готовить пищу на открытом огне, углях и на мангалах. Делать это можно только в специально отведенных зонах на территориях поселений и городских округов, а также на территориях объектов общественного питания.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области пожары за одни лишь сутки уничтожили более 20 тысяч гектаров. Таким образом, в регионе сохраняется крайне неблагоприятная пожароопасная обстановка. На днях из-за неосторожного обращения с огнем жителя села Одина Упоровского района пожар «съел» жилой дом, повреждены надворные постройки на соседних пяти участках. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении виновника пожара.

Также стало известно, что Тобольск накрыло плотным смогом. Виной этому являются лесные и ландшафтные пожары, коих за одни лишь сутки случилось более 40. Ликвидировали пожары в Ишимском, Викуловском, Сорокинском муниципальных районах и Голышмановском городском округе. В связи с изменением направления ветра смог от пожаров появился в Тобольске. Угрозы городу и его жителям нет.

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