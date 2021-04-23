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Происшествия23 апреля 2021 13:19

В Тюменской области пожары уничтожили более 20 тысяч гектаров

Это только за сутки
Сергей Швецов
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В Тюменской области пожары уничтожили более 20 тысяч гектаров.

В Тюменской области пожары уничтожили более 20 тысяч гектаров.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области пожары за одни лишь сутки уничтожили более 20 тысяч гектаров. Таким образом, в регионе сохраняется крайне неблагоприятная пожароопасная обстановка.

– Вчера из-за неосторожного обращения с огнем жителя села Одина Упоровского района пожар «съел» жилой дом, повреждены надворные постройки на соседних пяти участках. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении виновника пожара, – рассказал директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Михнович.

По его словам, в предстоящие выходные дни сотрудниками МЧС, органов внутренних дел и Росгвардии запланированы масштабные патрулирования территорий дачных и садоводческих обществ.

ЧППожары в Тюмени и Тюменской области