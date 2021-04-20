Тюменцам запретили ездить в лес на шашлыки. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области со вчерашнего дня, 19 апреля, введен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Моор.

Таким образом, местным жителям запретили ходить в лес. Исключение касается только охотников и тех, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесах. Нельзя разводить костры, сжигать ТБО, траву и мусор на территориях садоводческих и огороднических товариществ.

По информации оперативного штаба Тюменской области, запрещается готовить пищу на открытом огне, углях и на мангалах. Делать это можно только в специально отведенных зонах на территориях поселений и городских округов, а также на территориях объектов общественного питания.