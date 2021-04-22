Тобольск накрыло плотным смогом из-за лесных пожаров. Фото - "[ТТ] Типичный Тобольск! [official page]" в ВК.

Тобольск накрыло плотным смогом. Виной этому являются лесные и ландшафтные пожары, коих за одни лишь сутки случилось более 40.

– В Тюменской области сохраняется крайне неблагоприятная обстановка, связанная с пожарами. Ликвидировали пожары в Ишимском, Викуловском, Сорокинском муниципальных районах и Голышмановском городском округе. В связи с изменением направления ветра смог от пожаров появился в Тобольске. Угрозы городу и его жителям нет, – сообщил директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Михнович.

Так, по его словам, благодаря значительным усилиям противопожарных формирований вчера были защищены деревни Булашово и Нижнерепино в Тобольском районе и деревня Казанка в Ишимском районе.

Напоминаем, что в Тюменской области с 15 апреля введен особый противопожарный режим. Жителям и гостям региона запрещено посещать леса, разводить открытый огонь на дачных и приусадебных участках.