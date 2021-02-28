В Тюмени уволенный за крики «Жизнь ворам!» следователь стал боксером и проиграл первый бой. Фото - "turnir_1".

В Тюмени экс-следователь Рафик Аглиуллин, которого уволили из органов из-за скандальной вечеринки в честь его повышения, где кричали "АУЕ!*" и "Жизнь ворам!", неожиданно стал… боксером. Однако пока поздравить его пока не с чем – Рафик проиграл свой первый бой.

Скриншот из видео.

По информации организаторов открытого боксерского турнира «Первый», бывший силовик схлестнулся с мастером спорта то греко-римской борьбе, который по совместительству является директором спортивного клуба в Тюмени, Денисом Кинцурашвили. Рафика Аглиуллина представили как адвоката и начинающего боксера. «Спортсмен с большим стажем, но с боксом начал заниматься два месяца назад», – прокомментировали организаторы спортивного события, состоявшегося в областной столице.

Фото - "turnir_1".

Однако новичку нечем было удивить профессионального борца, и Аглиуллин проиграл свой первый бой. Всего же на мероприятии выступили восемь пар бойцов. Все пары состояли из спортсменов с уровнем подготовки «новичок-любитель».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре следователи отметили повышение коллеги лозунгами «Жизнь ворам!» и «АУЕ!». Рафик Аглиуллин и его «соратники» улыбались и позировали на камеру, а после снискали недобрую славу в Сети из-за видео, оказавшегося в Instagram. После феерического скандала мужчина остался без работы. По иронии судьбы представитель силовых структур отмечал повышение, а теперь должен искать себе новую работу. Он пытался через суд добиться справедливости. Однако ничего не смог поделать и устроился на работу адвокатом.

Позже автор видео Денис Девкин, который как раз и прокричал «АУЕ! Жизнь ворам!» рядом с силовиком, объявил себя козлом отпущения, которого из него сделали средства массовой информации. «Почему запись появилась в интернете и на каком основании – непонятно. Сейчас все меня выставляют в дурном свете и преступным авторитетом», – заявлял тогда чоповец.

*экстремистская организация.