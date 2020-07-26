Коронавирус в Тюмени, последние новости на 27 июля 2020: спрос на покупку дач существенно вырос в период пандемии

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Тюменской области на 27 июля 2020 года.

Одна из главных новостей дня: молодые жители Тюмени участвуют в новом формате форума «Территория смыслов». Вторая смена мероприятия стартовала накануне, 26 июля.

Спрос на дачи и земельные участки в Тюмени существенно вырос – в 2,5 раза. Покупатели не используют для покупки заем. Как отмечают эксперты, на фоне весеннего режима самоизоляции спрос на загородную недвижимость побил все мыслимые рекорды. Спрос продолжает расти хотя лето традиционно считается низким сезоном.

Таким образом, к настоящему моменту в Тюменской области зарегистрировано 5389 случаев коронавирусной инфекции, 3910 - выздоровели, 25 человек ранее умерли, 1317 жителей региона подлежат наблюдению, 3 157 человек находятся на перевахтовке.

Статистика по коронавирусу от Яндекса

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