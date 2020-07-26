Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 26 июля 2020 года составило 5389 человек
Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 26 июля 2020 года: 5389 человек, за сутки зафиксировано 98 новых случаев. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.
Всего за последние сутки в России подтверждены 5765 случаев новой коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 3110 человек.
– В стране зарегистрировано 812485 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 600250 человек, – подвели итог в оперштабе РФ.
Также за сутки зафиксировано 77 смертей по всей России, а за весь период в РФ от коронавируса скончались 13269 человек.
Таким образом, к настоящему моменту ситуация в Тюменской области такова: 5389 случаев заболевания.
Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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