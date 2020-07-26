2020-07-26T14:51:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 26 июля 2020 года составило 5389 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тюмени на 26 июля 2020 года
Руслан Савинов
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Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 26 июля 2020 года составило 5389 человекЧисло заболевших коронавирусом в Тюмени на 26 июля 2020 года составило 5389 человекФото: pixabay.com
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Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 26 июля 2020 года: 5389 человек, за сутки зафиксировано 98 новых случаев. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.

Всего за последние сутки в России подтверждены 5765 случаев новой коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 3110 человек.

– В стране зарегистрировано 812485 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 600250 человек, – подвели итог в оперштабе РФ.

Также за сутки зафиксировано 77 смертей по всей России, а за весь период в РФ от коронавируса скончались 13269 человек.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация в Тюменской области такова: 5389 случаев заболевания.

Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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