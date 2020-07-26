2020-07-26T07:42:57+03:00
Общество

Молодые жители Тюмени участвуют в новом формате форума «Территория смыслов»

Вторая смена мероприятия стартует сегодня, 26 июля
Руслан Савинов
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Молодые жители Тюмени участвуют в новом формате форума «Территория смыслов»Молодые жители Тюмени участвуют в новом формате форума «Территория смыслов»Фото: pixabay.com
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В Солнечногорске завершилась первая смена всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов», в которой принимали участие двое жителей Тюмени.

В течение недели тюменцы узнали, как развитие человеческого капитала влияет на формирование окружающей среды, как прокачать и усилить личный бренд, разобрали влияние пандемии на турсферу в России и возможности снижения негативных последствий.

Отмечается, что на первой смене «Амбассадоры форума» участников поделили на четыре категории. На «Территории смыслов» выступали более 15 экспертов. Например, Евгений Малыгин, руководитель конкурса «Мастера гостеприимства», пояснил, что россияне ищут новые места для путешествий внутри страны.

Кроме того, во время форума проходил всероссийский конкурс молодежных проектов. Стать победителями могут участники в офлайне и представители направления «цифровой Аватар». Сумма гранта – до полутора млн рублей.

Добавим, что сегодня, 26 июля, стартует вторая смена «Гражданское общество» всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов». Ее участниками станут четыре тюменца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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