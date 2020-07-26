2020-07-26T18:43:35+03:00
Общество

Спрос на дачи и земельные участки в Тюмени существенно вырос – в 2,5 раза

Покупатели не используют для покупки заём
Руслан Савинов
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Спрос на дачи и земельные участки в Тюмени существенно вырос – в 2,5 разаСпрос на дачи и земельные участки в Тюмени существенно вырос – в 2,5 разаФото: pixabay.com
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На фоне весеннего режима самоизоляции спрос на загородную недвижимость побил все мыслимые рекорды. Спрос продолжает расти, хотя лето традиционно считается низким сезоном.

– Спрос растёт, но приоритеты покупателей меняются, одна из причин – резкое сокращение объёма предложений на рынке загородного жилья, вызванное ажиотажным спросом. В целом количество предложений снизилось на 8%, и больше всего в сегменте дач, – сообщает пресс-служба центра загородной недвижимости федеральной риелторской компании.

Там же отмечают, что сейчас один из самых удачных периодов для продажи загородной недвижимости.

Как выяснило издание «АиФ – Западная Сибирь», по сравнению с годом ранее спрос на дачи и земельные участки вырос более чем в 2,5 раза, на загородные дома – в 2,1 раза, на коттеджи – в 2,4 раза. При этом доля тех, кто использует при покупке заёмные средства, сократилась с 39 до 26 %. Похожая ситуация наблюдается в Сургуте, в Ялуторовске, в Ишиме, а в Тобольске, наоборот, выросла с 22 до 30%.

– Большую роль в сокращении объёма сделок с привлечением ипотечных средств сыграло увеличение количества сделок с использованием маткапитала, а также приток на рынок тех, кто на фоне снижения ставок по банковским депозитам решил инвестировать свои сбережения в недвижимость, – поделился руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.

Особо отметим, что тюменцев интересуют дачи стоимостью от 300 тысяч до 2 млн рублей, очень часто одним из важных параметров выбора является наличие бани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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