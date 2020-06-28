Коронавирус в Тюмени, последние новости на 29 июня 2020: незначительное увеличение количества заболевших

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Тюменской области на 29 июня 2020 года.

В целом по Тюменской области прирост зафиксирован на отметке 67 инфицированных, это больше, чем сутками ранее. Медработники региона делают все возможное для стабилизации эпидобстановки.

Статистика Яндекса по коронавирусу в Тюменской области

Радует то, что тюменцы, несмотря на дождливую погоду, соблюдая все эпидемические предосторожности, продолжили посещать голосование по поправкам в Конституцию РФ. Явка на избирательные участки в Тюменской области достигла 32%. Уже 357 251 житель региона отдали свои голоса.

На входе в избирательные участки гражданам нужно проходить контрольные меры профилактики против COVID-19.

Таким образом, к настоящему моменту в Тюмени зарегистрировано 59 новых случаев заболевания, а всего с начала пандемии – 2886. 25 человек выздоровели - за весь период выздоровели 1720. 1201 человек остается под меднаблюдением, 3702 человека находятся на перевахтовке.

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