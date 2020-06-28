Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 28 июня 2020 года составило почти три тысячи человек
Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 28 июня 2020 года: 2953 человека, за сутки зафиксировано 67 новых случаев. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.
Всего за последние сутки в России подтверждены 6791 случаев новой коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 5735 человек.
- В стране зарегистрировано 634437 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 399087 человек, - подвели итог в оперштабе РФ. Также за сутки зафиксировано 104 смерти по всей России, а за весь период в РФ от коронавируса скончались 9073 человек.
Таким образом, к настоящему моменту ситуация в Тюменской области такова: 2953 случая заболевания.
Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88.
ИСТОЧНИК KP.RU
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