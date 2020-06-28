2020-06-28T16:01:08+03:00
Общество

Жители Тюмени четвертый день голосуют по поправкам в главный документ России

Избирательные участки работают ежедневно до 1 июля
Руслан Савинов
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Жители Тюмени четвертый день голосуют по поправкам в главный документ РоссииЖители Тюмени четвертый день голосуют по поправкам в главный документ России
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К одному из избирательных участков Тюмени под № 2215 приписано около двух тысяч жителей района ММС. Стало известно, что скопления избирателей на участке нет, на входе дежурят росгвардейцы, перед входом нужно проходить контрольные меры профилактики против COVID-19.

– В воскресенье пошел дождь, но это не останавливает тюменцев. На голосование идут, как на праздник, – заметил председатель участковой избирательной комиссии № 2215 Эдуард Закиров.

Кроме того, на этом же участке проголосовал председатель Всероссийского общества автомобилистов Тюменской области Андрей Гаврин. Мужчина считает, что нельзя игнорировать событие, которое решает судьбу главного документа России.

– Это поможет развитию страны, – подвел итог Андрей Гаврин.

Андрей отметил, что некоммерческие организации оказывают социально-значимые услуги и особо нуждаются в поддержке государства.

Напомним, что выразить личную гражданскую позицию по поправкам в Конституцию — право каждого тюменца. Избирательные участки работают ежедневно по 1 июля включительно с 8.00 до 20.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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