Явка на избирательные участки в Тюменской области достигла 32%
В Тюменской области по итогам трех дней в общероссийском голосовании по поправкам в основной закон страны приняли участие 357 251 житель региона. Это составляет 31,76% от общего числа голосующих.
Как отметил председатель регионального избиркома Игорь Халин, на территории Тюменской области с 25 июня по 1 июля работают 1 097 избирательных участков. Всего за ходом голосования следили 2 920 общественных наблюдателей. В итоге жалоб и замечаний о деятельности участков не зафиксировано.
Халин отметил, что к 1 июля будет установлено 114 комплексов обработки избирательных бюллетеней, а объективный контроль на избирательных участках обеспечат 286 камер видеонаблюдения.
Глава избиркома региона призвал приходить жителей Тюменской области, чтобы выразить свою волю в историческом страны мероприятии.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Голосование по поправкам в Конституцию 1 июля 2020 года»