28 Июнь 2020 2020-06-28T17:13:58+03:00

Явка на избирательные участки в Тюменской области достигла 32%

Уже 357 251 житель региона отдали свои голоса

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В Тюменской области по итогам трех дней в общероссийском голосовании по поправкам в основной закон страны приняли участие 357 251 житель региона. Это составляет 31,76% от общего числа голосующих.

Как отметил председатель регионального избиркома Игорь Халин, на территории Тюменской области с 25 июня по 1 июля работают 1 097 избирательных участков. Всего за ходом голосования следили 2 920 общественных наблюдателей. В итоге жалоб и замечаний о деятельности участков не зафиксировано.

Халин отметил, что к 1 июля будет установлено 114 комплексов обработки избирательных бюллетеней, а объективный контроль на избирательных участках обеспечат 286 камер видеонаблюдения.

Глава избиркома региона призвал приходить жителей Тюменской области, чтобы выразить свою волю в историческом страны мероприятии.

ИСТОЧНИК KP.RU