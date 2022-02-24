Экс-топ менеджера Антипинского нефтеперерабатывающего завода обвиняют в присвоении 10 миллионов долларов. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката бывшего топ-менеджера Антипинского нефтеперерабатывающего завода и оставил ее без удовлетворения. 68-летнего Геннадия Лисовиченко обвиняют в присвоении 10 миллионов долларов.

– Адвокат Ольга Артюхова просила отменить постановление Ленинского районного суда из-за непричастности подзащитного к совершению вменяемых ему преступлений, – пояснили корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Напомним, уголовное дело в отношении Лисовиченко было возбуждено еще в июле 2019 года. На днях тюменский суд заочно избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи заявили, что обвиняемый может вмешаться в производство предварительного следствия и в деятельность суда, а также уничтожить доказательства. Дело в том, что до сих пор не найдены документы, которые имеют важное значение для уголовного дела.

Лисовиченко еще 6 июня 2019 года вылетел из Москвы в Болгарию. В Тюмень он так и не вернулся. Его объявили в международный розыск с 22 августа. Недавно его задержал интерпол в одном из городов Италии.

– Органы следствия обвиняют Лисовиченко в «злоупотреблении полномочиями вопреки законным интересам организации, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц…» А не так давно и в «мошенничестве в особо крупном размере». По версии следствия, он составил фальшивый протокол заседания совета директоров и присвоил около 10 миллионов американских долларов, – сообщили в ведомстве.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени Ленинский районный суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении под стражу бывшего генерального директора Антипинского нефтеперерабатывающего завода Геннадия Лисовиченко, которого недавно задержали в Италии. Срок меры составляет два месяца.

– Началом срока содержания под стражей обвиняемого суд определил момент фактического задержания Лисовиченко на территории России либо с момента пересечения государственной границы страны и передачи его конвойной службе.

Бывшего гендиректора Антипинского НПЗ арестовали по делу о мошенничестве вместе с президентом группы «Новый поток» Юрием Навражным. Позже Лисовиченко был объявлен в международный розыск по обвинению в злоупотреблении полномочиями.

Обвиняемый, назначенный главой завода в 2004 году, в конце октября 2017 года заключил с одной из коммерческих организаций договор о продаже железнодорожного подъездного пути, который являлся важным для предприятия объектом: по нему осуществлялся налив нефтепродуктов.