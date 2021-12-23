Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 24 декабря 2021 года: новый очаг COVID-19

В Тюменской области выявили новый очаг коронавируса. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 24 декабря 2021 года. По данным оперштаба Тюменской области, число заболевших ковидом за сутки увеличилось на 293 и составило 87 852 человека, 14 человек скончались (всего – 3 277 с начала пандемии).

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По информации оперативного штаба региона по недопущению завоза и распространения COVID-19, за минувшие сутки зафиксировано 293 случая заболевания (всего с начала пандемии – 87 852), 822 человека выздоровели (за весь период – 73 418), 45 детей заболели (из общего числа заболевших), 30 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 33 272 человека остаются под медицинским наблюдением. Вакцинирован против коронавируса 983 151 человек, полный курс прошли 918 634.

В Тюменской области выявили новый очаг коронавируса. Он находится на контроле местного управления Роспотребнадзора. Очаг ковида обнаружен среди пациентов ишимского филиала областной клинической психиатрической больницы. В учреждении заболели 18 человек, контактных 17 человек.

В Тюмени определили места для крещенских купаний. Они пройдут на трёх площадках: в районе Свято-Троицкого монастыря на реке Туре, на территории Центра закаливания на озере Липовом и в Антипино – в районе ДЮСШ «Старт XXI век». Необходимо, чтобы в палатках, которые будут установлены в местах купания, находились волонтёры, которые контролировали бы процесс размещения людей с учётом социальной дистанции – желательно из расчёта 4 квадратных метра на человека.

За последние сутки в России выявлено 25 667 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 002 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 41 645 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 318 650 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 301 271 летальный исход, выздоровели 9 139 166 человек.