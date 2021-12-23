Коронавирус в Тюмени, последние новости на 23 декабря 2021 года: умерли еще 14 человек

Число умерших коронавирусом в Тюменской области 23 декабря увеличилось на 14. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших от коронавируса в Тюменской области 23 декабря увеличилось на 14. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 3 277 человек.

По информации оперативного штаба региона по недопущению завоза и распространения COVID-19, за минувшие сутки зафиксировано 293 случая заболевания (всего с начала пандемии – 87 852), 822 человека выздоровели (за весь период – 73 418), 45 детей заболели (из общего числа заболевших), 30 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 33 272 человека остаются под медицинским наблюдением. Вакцинированы против коронавируса 983 151 человек, полный курс прошли 918 634.

За последние сутки в России выявлено 25 667 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 002 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 41 645 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 318 650 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 301 271 летальный исход, выздоровели 9 139 166 человек.