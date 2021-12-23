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Общество23 декабря 2021 5:41

Волонтеры помогут тюменцам соблюдать социальную дистанцию на крещенских купаниях

Они пройдут на трёх площадках
Сергей Швецов
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Волонтеры помогут тюменцам соблюдать социальную дистанцию на крещенских купаниях.

Волонтеры помогут тюменцам соблюдать социальную дистанцию на крещенских купаниях.

Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени определили места для крещенских купаний. Они пройдут на трёх площадках: в районе Свято-Троицкого монастыря на реке Туре, на территории Центра закаливания на озере Липовом и в Антипино – в районе ДЮСШ «Старт XXI век».

По информации администрации, 18 января в 12.00 состоится крестный ход и освящение купелей на всех трёх точках. После этого на двух площадках – в районе Свято-Троицкого монастыря и на озере Липовом – начнётся купание, которое продлится до часу ночи.

19 января купание здесь пройдёт с 12 часов до полуночи. В этот же день всех желающих окунуться в крещенскую купель будет ждать площадка в Антипино – с 8.00 до 23.50.

– Необходимо, чтобы в палатках, которые будут установлены в местах купания, находились волонтёры, которые контролировали бы процесс размещения людей с учётом социальной дистанции – желательно из расчёта 4 квадратных метра на человека, – сообщила руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области Галина Шарухо.