Коронавирус в Тюмени, последние новости на 23 декабря 2021 года: заболели еще 293 человека

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 23 декабря увеличилось на 293. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 23 декабря увеличилось на 293. Всего с начала пандемии ковид подхватили 87 852 человека.

За последние сутки в России выявлено 25 667 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 002 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 41 645 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 318 650 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 301 271 летальный исход, выздоровели 9 139 166 человек.