В Тюмени спасатели после пожара в бараке обнаружили тела четырех человек. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюмени около часа ночи произошла трагедия. После пожара в двухэтажном деревянном многоквартирном доме, который находится на улице Изумрудной, 2 (район Антипино), спасатели обнаружили тела четырех человек.

В настоящее время на месте ЧП работают следователи. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

По данным пресс-службы регионального МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 00.48. Когда первая бригада пожарных прибыла на место происшествия, огонь полыхал в одной из квартир на первом этаже. Пожар локализовали в 1.13, после чего сотрудники ведомства нашли тела.

– Среди погибших детей нет. Личности устанавливаются. Огнем повреждена квартира на площади 60 квадратных метров. Всего в тушении пожара было задействовано 29 человек и 9 единиц техники. Причины происшествия устанавливаются, – сообщили в управлении.

В Следственном комитете Тюменской области корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» заявили, что по данному факту проводится доследственная проверка. В ведомстве уточнили, что найдены тела трех мужчин и одной женщины без внешних признаков криминальной смерти.

Среди версий произошедшего ЧП – неосторожное обращение с огнем. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

– В ходе проверки следователи обязательно установят причины возгорания, а также условия, которые могли привести к трагедии. Среди версий произошедшего ЧП – неосторожное обращение с огнем, – поделились в СК.

В настоящее время сотрудники ведомства осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев. Назначено проведение судебно-медицинских и пожарно-технической экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В местной прокуратуре сообщили, что на место происшествия выезжал прокурор Ленинского округа Алексей Андриянов. Выяснилось, что дом построен в 1960 году. Он включен в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы.

Прокурор области Владислав Московских дал поручение проверить соблюдение прав при переселении и контроль за ограничением доступа посторонних лиц на территории расселенных домов.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областной столице 53-летнюю хозяйку нелегального пансионата для пожилых людей Ольгу Вильямсон, где после Нового года сгорели семь пенсионеров, оставили в СИЗО. Женщина находится там уже семь месяцев, но суд решил, что под домашний арест ей еще рано.

Ей предъявлено обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: об уничтожении имущества по неосторожности; о незаконном предпринимательстве; оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности; причинении смерти по неосторожности.

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