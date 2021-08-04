В Тюмени хозяйку нелегального пансионата, где сгорели лежачие пенсионеры, оставили в СИЗО

В Тюмени хозяйку пансионата, где заживо сгорели семь пенсионеров, оставили в СИЗО. Фото - Тюменский областной суд.

В Тюмени 53-летнюю хозяйку нелегального пансионата для пожилых людей Ольгу Вильямсон, где после Нового года сгорели семь пенсионеров, оставили в СИЗО. Женщина уже находится там семь месяцев, но суд решил, что под домашний арест ей еще рано.

Фото - Тюменский областной суд.

– Подследственная частично признала свою вину, – кратко прокомментировали корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» итоги первого заседания в пресс-службе Тюменского районного суда.

В ведомстве отметили, что женщине предъявлено обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: об уничтожении имущества по неосторожности; незаконном предпринимательстве; оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности; причинении смерти по неосторожности.

После пожара дом полностью разрушился. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Напомним, что ужасная трагедия унесла семь жизней вечером 9 января 2021 года. В поселке Боровском Тюменского района огонь охватил частный дом по адресу ул. Трактовая, 61. На месте трагедии были обнаружены сначала тела шести погибших, позже обнаружили седьмого умершего.

– Вместе с правоохранительными органами мы установим виновных. Они ответят по закону. Но это не вернет погибших. Земляки, вновь призываю вас: будьте осторожны, соблюдайте правила безопасности. Каждая потерянная человеческая жизнь – это огромное горе, – так прокомментировал случившее губернатор региона Александр Моор.

Позже стало известно, что сгоревший дом был неофициальным домом для престарелых. В нем находились лежачие пенсионеры, трупы обнаружены в памперсах. Эти люди не смогли спастись – задохнулись продуктами горения.

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