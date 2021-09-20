В Тюмени госинпектор МЧС пойдет под суд из-за страшного пожара, в котором погибли семь пенсионеров. Фото: Ольга Крыльцова

Столичные следователи завершили расследование по уголовному делу в отношении старшего инспектора Государственного пожарного надзора управления МЧС по Тюменской области Павла Тигеева. Мужчину обвиняют в халатности из-за страшного пожара, который унес жизни семи пенсионеров.

– Тигеев знал о незаконном пансионате для пожилых людей на обслуживаемой им территории. Однако он не принимал никаких мер, чтобы пресечь нарушения требований пожарной безопасности. Собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено для решения вопроса о передаче в суд, – сообщили в пресс-службе СК Российской Федерации.

Напомним, что ранее в суд было направлено уголовное дело в отношении Ольги Вильямсон, которая как раз является организатором этого нелегального пансионата. Ее обвиняют в незаконном предпринимательстве, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, причинении смерти по неосторожности и уничтожении чужого имущества по неосторожности.

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