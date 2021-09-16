«Чуть не сбила пенсионерку»: тюменка сдала на права с восьмого раза

"Не сказать, что у нас с инструктором были плохие отношения, но он особо не переживал за качество моей езды..." Фото: Архив "КП"

Тюменка Анастасия Самохина в шутку называет себя «обезьяной с гранатой», когда речь заходит о ее водительских способностях. Процесс получения прав занял у нее целых пять лет и дался, мягко говоря, непросто. Несмотря на потраченное время и нервы, блондинка редко выгуливает «железного коня», говорит, что так будет безопаснее для всех. О трудностях во время обучения езде и многочисленных попытках сдачи экзамена девушка рассказала «Комсомольской правде».

– Почему ты решила пойти учиться вождению?

– Мне тогда было 18 лет, в то время среди моих сверстников считалось крутым иметь водительские права. Кто-то даже покупал подержанные машины. Да, смотрелись они порой отвратительно, но кого это волновало? Главное, что она ездила, а ты умел водить. На этой общей волне мне и захотелось пойти и обучиться искусству вождения. Кто ж знал, что на это у меня уйдет не один год…

– Как всё начиналось?

– Я записалась в автошколу возле моего дома, занятия в ней проходили два раза в неделю. Конечно, обучение было платным. Но здорово то, что у меня была скидка от университета. Сначала преподавали теорию: мы решали тесты, читали правила дорожного движения, разбирали сложные дорожные ситуации с преподавателем. Теория давалась мне довольно легко, несмотря на большой объем информации, который нужно было запомнить.

– В какой момент ты поняла, что дело «пахнет жареным»?

– Трудности начались с того момента, как меня посадили за руль автомобиля. Это были старенькие белые «Жигули», которым, на мой взгляд, давно пора бы «на пенсию». Чтобы поднять ручник, нужно было действовать по особенному алгоритму, не говоря о других маневрах. Все эти технические недочеты отвлекали, занимали много времени, заставляли нервничать.

– Автоинструктор помогал тебе?

– Конечно, он подсказывал, как повернуть: где помягче надо, а где резко. Но всё равно на то, чтобы привыкнуть к машине, потребовалось время. Не сказать, что у нас с инструктором были плохие отношения, но он особо не переживал за качество моей езды. Смущало то, что часто он болтал обо всем что угодно, но только не об учебе. А чтобы поменять машину и инструктора, нужно было пройти через бумажную волокиту. Мне этого не хотелось, хотя, как я сейчас понимаю, зря...

– Ты выбрала механику или автомат?

– Механику. Считается же: если умеешь на механике, то и на автомате сможешь. Но сейчас понимаю, что стоило выбрать автомат. Да, ты бы переплатил, но эти деньги все равно позже уходят на дополнительные уроки, раз на механике тяжело. Так что тут лучше изначально создать для себя комфортные условия и не геройствовать.

– Как прошла твоя первая попытка?

– Это был полный провал! Я не смогла преодолеть испытания на автодроме, не говоря уже о езде в городе. Думаю, помимо технических сложностей авто, мне мешали собственные неуверенность и страх. Я забывала опустить ручник, забывала включить поворотники, это был какой-то ужас!

– Были ли какие-то неловкие ситуации?

– Когда я впервые выехала в город, чуть не сбила пенсионерку! Бабушка шла по пешеходному переходу, а я остановилась прямо в последний момент, изрядно ее напугав. Надеюсь, она не держит на меня зла…

– Что было дальше?

– С четвертой попытки я смогла сдать автодром, но дальше предстояло самое сложное – справиться с ездой в городе. Это у меня никак не получалось. Потом началась сложная учеба (я училась в медицинском университете), и пришлось забросить идею сдать на права аж на четыре года. Как-то не до того было.

– Сложно было возвращаться к учебе?

– Конечно, за четыре года я всё напрочь забыла, даже теорию. К тому же в закон вошли новые правки, их тоже нужно было заново изучать. Но меня по-прежнему больше всего пугала езда в городе. Радовало то, что теперь у меня был более внимательный автоинструктор и иномарка, к которой удалось привыкнуть довольно быстро.

– Сколько времени ты потратила на то, чтобы заново наработать навыки?

– На изучение как практики, так и теории у меня ушло около двух месяцев. Также я сделала для себя вывод, что взрослые мужчины-инструкторы куда более профессиональны, нежели молодые. Молодые, может быть, тоже много знают, но их гонор и желание обратить на себя внимание мешают учебному процессу. Во второй раз мне очень повезло с учителем: он был тих, спокоен, сконцентрирован на деле и даже галантен.

– С какой попытки «чудо свершилось»?

– Теперь у меня отлично получался автодром, но город так и не давался. Сделать всё идеально удалось только с восьмой попытки, если считать прошлые разы. Погрешности были, но я всё равно сдала!

– Что ты почувствовала в тот момент?

– Радость и облегчение… Мне уже не хотелось возиться с вождением, тем более что эту историю я закрывала целых пять лет! Но, конечно, в момент сдачи я почувствовала еще и гордость. Я не остановилась, не бросила и не купила, как это сделали некоторые ребята.

– Почему же сейчас ты так редко пользуешься авто?

– У меня есть молодой человек, который возит меня. Вместе с этим надобность исчезла. И, если честно, хоть у меня и получилось сдать на права, я не могу сказать, что езжу отлично. Для этого нужно много практики. Возможно, когда-нибудь я вернусь к этой теме, но точно не сейчас.

СОВЕТЫ ОТ АНАСТАСИИ

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