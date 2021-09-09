Разъярённый тюменец разгромил автомобиль жены на глазах у прохожих

Во время погрома мужчина частенько поглядывал вверх в сторону окон дома Фото: скрин "ЧС Тюмень" Вконтакте Фото: Соцсети

Свидетелями страшной агрессии стали тюменцы: в Новоантипинском микрорайоне разъяренный мужчина буквально уничтожал компактный красный автомобиль, припаркованный во дворе дома. Он без жалости бил стекла, отрывал зеркала заднего вида, а в завершение и вовсе забрался на крышу и начал со всей силой прыгать по ни в чем не повинному авто. Буйное поведение заснял на камеру местный житель, видео попало в паблик, где тюменцы принялись активно обсуждать возможные причины такого поступка.

Одна из горожанок предположила, что мужчина поссорился с женой и теперь мстит ей таким образом. Знаете, она оказалась права. В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Комсомолке» подтвердили, что инцидент действительно произошел после семейной ссоры, добавив, что звонок по этому поводу раздался в дежурной части в районе семи вечера.

В ведомстве отметили, что пока все обстоятельства случившегося не известны, проводится проверка. Но то, что автомобиль не чужой, а принадлежит этой семье – факт. После проверки будет принято процессуальное решение.

Судя по кадрам, мужчина явно хотел добиться реакции супруги. Когда он громил авто, то изредка поглядывал вверх в сторону окон дома. Возможно, его волновало, наблюдала ли за его действиями в этот момент супруга. Тюменец долгое время стоял и смотрел ввысь, только после этого слез с искореженной машины.

Местные жители с юмором отнеслись к ситуации, заснятой на видео. Один из пользователей предположил, что мужчина не сдал на права, потому и расстроился. Такой шутливый вариант имеет место быть, ведь на заднем плане в кадре красовалась вывеска автошколы. Ну а кто-то и вовсе назвал данный инцидент результатом осеннего обострения…

Недавно «Комсомольская правда» писала о жестоком избиении пьяным тюменцем своей неверной подруги. Мужчина рассказал, что у них с сожительницей часто случались конфликты. Во время распития спиртных напитков возникла очередная ссора, в ходе которой задержанный обвинил девушку в неверности и избил ее руками и ногами. Теперь ему грозит восемь лет тюрьмы.

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