Пьяный тюменец жестоко избил неверную подругу. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции № 8 Тюмени поступило сообщение из больницы, что к ним привезли 25-летнюю местную жительницу с множественными травмами головы. Знакомый потерпевшей сообщил, что травмы ей нанес сожитель.

Сотрудники полиции задержали ранее судимого безработного 35-летнего подозреваемого. Мужчина рассказал, что у них с сожительницей часто случаются конфликты. Во время распития спиртных напитков возникла очередная ссора, в ходе которой задержанный обвинил девушку в неверности и избил ее руками и ногами.

– После ссоры потерпевшая ушла к знакомому, где почувствовала себя плохо. Молодой человек вызвал бригаду скорой медицинской помощи, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В отношении подозреваемого следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. В настоящий момент фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.