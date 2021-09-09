В кафе Ялуторовска мужчина с кирпичом повздорил со знакомой. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции Ялуторовска поступил звонок от местной жительницы. Она сообщила, что ей угрожает убийством знакомый.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель областного центра, который находился в Ялуторовске в гостях у родственников. Знакомые встретились в одном из местных кафе, где каждый из них проводил время со своей компанией. В ходе вечера между мужчиной и женщиной произошла ссора.

– На улице 34-летний тюменец взял кирпич с ограждения цветочной клумбы и стал угрожать знакомой расправой. Заявительнице помог ее муж, который успокоил оппонента. Потерпевшая о случившемся сообщила в полицию, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В отношении подозреваемого отделением дознания возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Санкция данной статьи подразумевает лишение свободы на срок до двух лет. Мужчина отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.