2020-07-23T22:37:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 24 июля 2020 года: тюменцы неукоснительно соблюдают масочный режим в автобусах

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 24 июля 2020 года
Вадим Бегун
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Тюменцы неукоснительно соблюдают масочный режим в автобусах. Фото - pixabay.com.Тюменцы неукоснительно соблюдают масочный режим в автобусах. Фото - pixabay.com.
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Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 24 июля 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 103 и составило 5090 человек.

Всего зараженных: 5090.

Изоляция для приезжих: нет.

Пляжи и горячие источники: открыты.

Режим повышенной готовности: до 16 августа.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

за минувшие сутки зарегистрировано 103 новых случая заболевания (всего с начала пандемии - 5090), 168 человек выздоровели (за весь период выздоровели 3535), девять детей (заболели за минувшие сутки), 22 пациента находятся на ИВЛ (из общего числа болеющих), 41 человек размещен в обсерваторах, 1167 остаются под медицинским наблюдением, еще 3483 находятся на перевахтовке.

В Тюменской области – вторая смерть от коронавируса за два дня. Несмотря на все усилия врачей, скончался 59-летний мужчина с тяжелым течением двусторонней пневмонии на фоне отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в Тюменской области умерли 24 пациента с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

В тюменских автобусах пассажиров без масок практически нет. Такое заявление сделал оперштаб после очередного рейда по мониторингу соблюдения мер санитарной безопасности.

За последние сутки в России выявлено 5 848 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 27,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 147 летальных исходов, полностью выздоровели 8 277 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 795 038 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 892 летальных исхода, выздоровели 580 330 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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