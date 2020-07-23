23 Июль 2020 2020-07-23T12:10:22+03:00

В Тюменской области – вторая смерть от коронавируса за два дня. Фото - pixabay.com.

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В Тюменской области – вторая смерть от коронавируса за два дня. Это уже 24-я жертва COVID-19 в регионе.

– Несмотря на все усилия врачей, скончался 59-летний мужчина с тяжелым течением двусторонней пневмонии на фоне отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в Тюменской области умерли 24 пациента с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания, – сообщили в оперативном штабе региона.

Также стало известно, что за минувшие сутки зарегистрировано 103 новых случая заболевания (всего с начала пандемии - 5090), 168 человек выздоровели (за весь период выздоровели 3535), девять детей (заболели за минувшие сутки), 22 пациента находятся на ИВЛ (из общего числа болеющих), 41 человек размещен в обсерваторах, 1167 остаются под медицинским наблюдением, еще 3483 находятся на перевахтовке.

ИСТОЧНИК KP.RU