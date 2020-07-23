23 Июль 2020 2020-07-23T11:20:47+03:00

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 22 июля 2020 года перевалило за пять тысяч человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 22 июля 2020 года

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Мы собрали последние новости о количестве заболевших COVID-19 в Тюмени на 22 июля 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 103 и составило 5090 человек.

За последние сутки в России выявлено 5 848 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 27,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 147 летальных исходов, полностью выздоровели 8 277 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 795 038 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 892 летальных исхода, выздоровели 580 330 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в тюменских автобусах пассажиров без масок практически нет. В ходе каждого утреннего и вечернего рейда рабочие группы, в составе которых представители управления Роспотребнадзора, муниципальной власти и полиции, проверяют от 50 до 70 автобусов. В последнее время случаи нарушений единичны. Конфликтных ситуаций не возникает.

ИСТОЧНИК KP.RU