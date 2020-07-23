Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 22 июля 2020 года перевалило за пять тысяч человек
Мы собрали последние новости о количестве заболевших COVID-19 в Тюмени на 22 июля 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 103 и составило 5090 человек.
За последние сутки в России выявлено 5 848 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 27,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 147 летальных исходов, полностью выздоровели 8 277 человек.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 795 038 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 892 летальных исхода, выздоровели 580 330 человек.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в тюменских автобусах пассажиров без масок практически нет. В ходе каждого утреннего и вечернего рейда рабочие группы, в составе которых представители управления Роспотребнадзора, муниципальной власти и полиции, проверяют от 50 до 70 автобусов. В последнее время случаи нарушений единичны. Конфликтных ситуаций не возникает.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»