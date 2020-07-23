2020-07-23T10:26:07+03:00
Общество

Тюменцы ответственно соблюдают масочный режим в автобусах

Случаи нарушений единичны
Вадим Бегун
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Тюменцы ответственно соблюдают масочный режим в автобусах. Фото - pixabay.com.Тюменцы ответственно соблюдают масочный режим в автобусах. Фото - pixabay.com.
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В тюменских автобусах пассажиров без масок практически нет. Такое заявление сделал оперштаб после очередного рейда по мониторингу соблюдения мер санитарной безопасности.

– В ходе каждого утреннего и вечернего рейда рабочие группы, в составе которых представители управления Роспотребнадзора, муниципальной власти и полиции, проверяют от 50 до 70 автобусов. В последнее время случаи нарушений единичны. Конфликтных ситуаций не возникает, – рассказали в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса.

Также стало известно, что волонтеры раздают бесплатные маски водителям и кондукторам. Те, в свою очередь, должны обеспечивать ими пассажиров в нестандартных ситуациях, когда кто-то по каким-то причинам не взял с собой средство индивидуальной защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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