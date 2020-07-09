Коронавирус в Тюмени, последние новости на 10 июля 2020 года: карантин еще ужесточили

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 10 июля 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 72 и составило 3785 человек.

Всего зараженных: 3785.

Изоляция для приезжих: нет

Пляжи и горячие источники: открыты.

Режим повышенной готовности: до 21 июля.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 63 человека выздоровели (за весь период – 2 314), пять детей (заболели за минувшие сутки), 10 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (из общего числа болеющих), 98 человек в обсерваторах, 1 332 человека остаются под медицинским наблюдением, 3 288 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в регионе скончались 18 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

В Тюменской области усилили противоэпидемические мероприятия. Постановление за подписью главного государственного врача региона Галины Шарухо датируется 8 июля. Согласно документу, контактировавшие с больными COVID-19 обязаны самоизолироваться у себя дома на две недели. Отсчет идет со дня последнего контакта с зараженным.

Работающим жителям Тюменской области старше 65 лет оформят электронные больничные листы. Оплата больничного листа придет напрямую из Фонда социального страхования. Пособия по временной нетрудоспособности рассчитывают по общим правилам, исходя из среднего заработка за два предшествующих календарных года.

За последние сутки в России выявлено 6 509 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 176 летальных исходов, полностью выздоровели 8 805 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 707 301 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 10 843 летальных исхода, выздоровели 481 316 человек.