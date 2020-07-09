9 Июль 2020 2020-07-09T11:01:38+03:00

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В Тюменской области усилили противоэпидемические мероприятия. Постановление за подписью главного государственного врача региона Галины Шарухо датируется 8 июля.

Согласно документу, контактировавшие с больными COVID-19 обязаны самоизолироваться у себя дома на две недели. Отсчет идет со дня последнего контакта с зараженным. Таким людям запрещено покидать квартиру, им нельзя посещать работу, учебу, магазины, аптеки, общественные места и места массового скопления людей, пользоваться общественным транспортом и вообще с кем-то контактировать.

Департаменту здравоохранения Тюменской области и медорганизациям поручено обеспечить ежедневное медицинское наблюдение и незамедлительное назначение курса профилактики пациентам, контактировавшим с больным коронавирусом до получения результатов анализов. Также им следует сформировать резерв средств индивидуальной защиты и лекарств для лечения новой инфекции.

Сотрудники предприятий обязаны менять маски каждые три часа из пятидневного резерва. Организации предупреждают, что допускать оказание услуг посетителям без средств индивидуальной защиты нельзя. Также стоит отметить, что предприятиям общественного питания поручили усилить дезинфекционный режим.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU