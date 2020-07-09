2020-07-09T11:22:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 9 июля 2020 года увеличилось на 72 человека

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 9 июля 2020 года
Вадим Бегун
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Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 9 июля 2020 года увеличилось на 72 человек. Фото - pixabay.com.Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 9 июля 2020 года увеличилось на 72 человек. Фото - pixabay.com.
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Мы собрали последние новости о количестве заболевших COVID-19 в Тюмени на 9 июля 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 72 и составило 3785 человек.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 63 человека выздоровели (за весь период – 2 314), пять детей (заболели за минувшие сутки), 10 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (из общего числа болеющих), 98 человек в обсерваторах, 1 332 человека остаются под медицинским наблюдением, 3 288 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в регионе скончались 18 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки в России выявлено 6 509 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 176 летальных исходов, полностью выздоровели 8 805 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 707 301 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 10 843 летальных исхода, выздоровели 481 316 человек.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что В Тюменской области усилили противоэпидемические мероприятия. Согласно документу, контактировавшие с больными COVID-19 обязаны самоизолироваться у себя дома на две недели. Отсчет идет со дня последнего контакта с зараженным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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