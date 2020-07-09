2020-07-09T13:05:14+03:00
Общество

Находящиеся на самоизоляции тюменцы получат электронные больничные

Оплата придет напрямую из Фонда социального страхования
Вадим Бегун
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Находящиеся на самоизоляции тюменцы получат электронные больничные.Находящиеся на самоизоляции тюменцы получат электронные больничные.Фото: Ольга Крыльцова
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Работающим жителям Тюменской области старше 65 лет оформят электронные больничные листы. Об этом сообщила управляющая региональным отделением Фонда социального страхования РФ Динара Поштаренко.

Стоит отметить, что оплата больничного листа придет напрямую из Фонда социального страхования. Пособия по временной нетрудоспособности рассчитывают по общим правилам, исходя из среднего заработка за два предшествующих календарных года.

– Работодатели, чьи работники в возрасте 65 лет и старше находятся на самоизоляции, должны в кратчайшие сроки передать в отделение электронный реестр сведений для выплат. Они передаются за два периода – с 6 по 19 июля и с 20 по 21 июля, – сообщила Динара Поштаренко.

Узнать информацию о выданных больничных и о размере пособия можно в личном кабинете получателя услуг на сайте Фонда социального страхования РФ. Более подробную информацию можно получить по телефону 8 (800)-201-80-72.

ИСТОЧНИК KP.RU

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